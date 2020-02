CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI AGNELLI ALLEGRI / La Juventus ha incassato a Verona la terza sconfitta in campionato, subendo l'aggancio da parte dell'Inter e anche la Lazio si è avvicinata a -1. Un torneo che si sta dimostrando molto più incerto del previsto, con i bianconeri che non riescono più a esprimere una superiorità netta. Sul banco degli imputati Sarri, che non ha cambiato il volto della Juventus, anzi. I risultati per ora sono ancora dalla sua, ma da ora la sua posizione è in discussione.

E secondo 'Repubblica' oggi in edicola il presidentesi tiene calda la carta Massimiliano, che fino al termine della stagione è ancora sotto contratto coi bianconeri. Se la situazione dovesse inaspettatamente precipitare, potrebbe anche esserci un clamoroso ribaltone con il ritorno in panchina del livornese.

