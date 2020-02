Calciomercato Inter, riparte l'assalto a Mertens

CALCIOMERCATO INTER MERTENS NAPOLI / L'Inter si gode il primato ritrovato in classifica con l'aggancio alla Juventus, dopo il derby vinto in rimonta col Milan, ma pensa già alla prossima stagione. Riflessioni in attacco, dove ci sono dubbi sul futuro di Sanchez. L'attaccante cileno fin qui ha dato un apporto limitato, secondo il 'Corriere dello Sport' appare difficile trovare un accordo con il Manchester United e l'ingaggio elevato da 12 milioni di euro a stagione sembrerebbe orientare verso scelte diverse. Ricompare dunque il nome di Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli.

Gli azzurri vogliono provare a trattenerlo, per convincerlo a vestire la maglia nerazzurra si parla di un contratto biennale daa stagione più commissioni. Occhio anche ale alla, però, per il belga. Viva anche la pista, che però potrebbe andare prima in prestito al

