INTER MILAN PIOLI DERBY / Il primo tempo più bello della stagione, poi il blackout dopo il gol di Brozovic. Il Milan esce con le ossa decisamente rotte dal derby contro l'Inter: in vantaggio di due gol, finisce con un poker nerazzurro che sa di beffa tremenda nonostante un'ottima prestazione.

Non è bastato Ibrahimovic a Stefano Pioli, che mastica amarissimo nel postpartita: "Il primo tempo è nato dalla strategia preparata durante la settimana, il doppio vantaggio ci stava anche stretto secondo me - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Nella ripresa ci sono stati due episodi in cui avremmo dovuto fare meglio. Nei primi due gol abbiamo pagato delle nostre disattenzioni ed è un peccato. Partita persa con la testa? E' chiaro, dovevamo stare più attenti, loro sono più abituati a giocare queste partite.

Hanno avuto pure un pizzico di fortuna, non ci hanno preso a pallonate nella ripresa"

RABBIA PIOLI - "Sono arrabbiato con i miei giocatori che hanno mollato in occasione dei due gol - prosegue - Abbiamo fatto il nostro miglior primo tempo e se i miei avessero seguito le indicazioni in fase difensiva staremmo a parlare di un'altra partita. Dobbiamo ripartire da questo primo tempo, sono convinto della qualità della mia squadra. Non possiamo lasciare Brozovic solo e provare a fare il fuorigioco sul taglio di Sanchez. Due disattenzioni ci hanno punito. Devo essere amareggiato perché ci vuole attenzione e lucidità nel seguire gli avversari ma sottolineerò pure il fatto che abbiamo messo sotto una squadra importante come l'Inter".

