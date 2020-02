NAPOLI LECCE LIVERANI / Il Lecce espugna il 'San Paolo' di Napoli per l'exploit della domenica di Serie A. Grandi polemiche però per un episodio che ha visto protagonista Milik, poi ammonito per simulazione.

Fabiosi è soffermato sul discusso episodio a fine gara: "Sapete come la penso in questi casi, sia per episodi a favore che contrari - spiega il tecnico dei salentini a 'Rai Sport' - Se col VAR non lo hanno dato, probabilmente questo contatto non c'era".

Liverani poi aggiunge sulla partita parlando in conferenza stampa: "E' un successo molto importante, con una delle squadre più in forma e più forti del campionato. Dobbiamo però restare concentrati sul nostro cammino. Il mercato di gennaio ha portato entusiasmo e alzato il livello di competitività nello spogliatoio".