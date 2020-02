INTER MILAN ULTIME PROBABILI FORMAZIONI / È il giorno del derby, è il giorno di Inter-Milan. Una stracittadina che ora vale ancora di più, perché con il ko della Juventus a Verona la formazione di Antonio Conte in caso di vittoria aggancerebbe i bianconeri in vetta alla classifica. Dall'altra parte, però, tutta la voglia dei rossoneri di interrompere il dominio interista negli ultimi derby di Serie A e di rilanciarsi verso l'Europa battendo proprio i grandi rivali cittadini. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Milan, le ultime sulle probabili formazioni

Le due squadre ci arrivano con pochi dubbi. L'Inter non rischierà il capitano Samir Handanovic che fino all'ultimo ha cercato di essere della partita.

Tra i pali ci sarà quindi, conche dovrebbe scalzare Godin in difesa epreferito a Moses sulla destra.infine dovrebbe spuntarla su Sanchez piazzandosi alle spalle di Lukaku. Nel Milan, Kjaer supera Musacchio nel ballottaggio al centro della difesa e Pioli rinforza la copertura su Brozovic sistemandoalle spalle diche ha svolto solo un paio di allenamenti con la squadra dopo i problemi al polpaccio che l'hanno frenato. Ecco quindi le probabili formazioni del derby:

INTER (3-5-1-1): Padelli; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All. Conte

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

