CALCIOMERCATO INTER NAPOLI JUVENTUS VERONA KUMBULLA / Tutti pazzi per Marash Kumbulla. Chiamato oggi a superare il difficile test contro la Juventus, il difensore classe 2000 ha disputato un buon primo tempo. Così, oltre a quelli di Paratici, su di lui sono piombati gli occhi delle migliori società italiane e straniere.

In tribuna per, riporta 'Dazn', stasera sono infatti presenti osservatori provenienti da ogni parte d'Europa, dallaalla, passando per la Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Su Kumbulla ci sono da tempo Inter e Napoli , ma la lotta per averlo la prossima estate si fa sempre più ardua.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, c'è la decisione di Kumbulla: le ULTIME DI CM.IT