PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO ROMA BOLOGNA/ Allo Stadio Olimpico va in scena l'anticipo di Serie A tra Roma e Bologna. A sorpresa sono gli ospiti a fare la partita nel primo tempo. Al 15' su un pallone messo in area da Barrow, Smalling va a vuoto e Orsolini inscacca il primo vantaggio ospite. Dopo sei minuti i giallorossi trovano il pareggio con il goffo autogol di Denswil. Pareggio che dura solo cinque minuti, perché Barrow con un tiro da fuori deviato da Santon riesce a superare Pau Lopez per il gol del nuovo vantaggio bolognese. Nella ripresa gli ospiti dilagano. Al 51' uno scatenato Barrow supera abilmente Mancini e di destro fa 1-3. All'80' uno sconsiderato intervento di Cristante con il piede a martello si fa espellere, chiudendo così la partita. Nonostante gli sforzi finali della Roma la partita termina 2-3. Sconfitta pesante per la squadra di Fonseca, impresa del Bologna di Mihajlovic che ora sogna l'Europa.

ROMA

Pau Lopez 6- Forse l'unico senza colpe nell'amara sconfitta

Santon 5- Va costantemente in difficoltà nelle avanzate del Bologna, in fase offensiva non spinge mai. (dal 61' Peres 6.5- Entra con il piglio giusto e serve l'assist per il gol che riapre la partita)

Mancini 4- Si fa saltare con una facilità incredibileda Barrow, brutta partita la sua.

Smalling 5- Grave l'errore sul primo gol del Bologna, si riprende nel corso della partita

Kolarov 5.5- Buon primo tempo in cui provoca anche l'autogol di Denswil. Nella ripresa non si vede quasi mai

Cristante 4- Tanti, troppi passaggi sbagliati per un centrocampista. Inutile il duro intervento per cui viene espulso.

Veretout 5.5- Fa tanto lavoro sporco, ma sbaglia spesso gli appoggi ai compagni.

Under 5.5- Nei primi minuti è abbastanza intraprendente, poi sparisce. (dal 56' Carles Perez 6.5- Entra con grande tenacia e si rende pericoloso con qualche buono spunto)

Mkhitaryan 6.5- Nel secondo tempo si accende con qualche accelerazione, riapre la partita con un bel colpo di testa.

Perotti 6.5- Il più attivo dei suoi, le sue accelerazioni verso il fondo sono sempre pericolose.

Dzeko 5.5- Fa qualche buona sponda ma non riesce a rendersi mai pericoloso in area.

All. Fonseca 5- Sconfitta pesantissima per la sua Roma.

La squadra non gioca praticamente per settanta minuti, quando ormai il risultato è compromesso cerca di riprendere la partita con qualche spunto, ma ormai è tardi. Seconda sconfitta di fila contro due squadre sulla carta abordabili.

BOLOGNA

Skorupski 6- Non può nulla sul gol, si fa trovare sempre attento

Tomiyasu 5- Perotti lo mette costantemente in difficoltà, non riesce mai a fermarlo

Bani 6- Riesce a contenere bene Dzeko rendendolo inoffensivo

Danilo 5- Si fa anticipare di testa da Mkhitaryan in occasione del gol del 2-3, una disattenzione grave.

Denswil 5- Goffo l'autogol nel primo tempo, migliora nel corso della gara

Svenberg 5.5- Recupera una buona dose di palloni, ma sbaglia in fase d'impostazione (dal 74' Dominguez S.V.)

Schouten 6- Buona partita di sacrificio la sua, gestisce sempre bene il pallone

Orsolini 7- Gol da rapace d'area il suo che approfitta subito dell'errore di Smalling in chiusura, sempre pericoloso. (dal 83' Skov Olsen S.V.)

Soriano 5.5- Della fase offensiva è quello che si vede meno, sembra spento

Barrow 8- Davvero scatenato, supera gli avversari con facilità e sotto porta punisce due volte. (dal 86' Juwara S.V.)

Palacio 6.5- Un giocatore sempre fondamentale, fa salire la squadra e serve bene i compagni.

All. Mihajlovic 7- Impresa compiuta dal suo Bologna in casa della Roma. Terza vittoria consecutiva per una squadra che ora sogna addirittura l'Europa.

Arbitro: Guida 6- Dirige bene la gara, buona la collaborazione con la squadra Var.

TABELLINO

ROMA-BOLOGNA 2-3

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (dal 61' B.Peres), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout (dal 79' Kalinic); Under (dal 56' Carles Perez), Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Fazio, Jesus, Cetin, Villar, Pastore, Kluivert. All. Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Svenberg (dal 73' Dominguez), Schouten; Orsolini (dal 83' Olsen), Soriano, Barrow (dal 86' Juwara); Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Corbo, Mbaye, Juwara, Mazza, Dominguez. All. Mihajlovic

Arbitro: Marco Guida (sezione di Torre Annunziata)

Var: Massimiliano Irrati (sezione di Pistoia)

Ammoniti: 38' Svanberg, 55' Schouten, 58' Santon, 60' Bani, 85' Peres, 88' Skorupski

Espulsi: 80' Cristante

Marcatori: 15' Orsolini, 21' Denswil (ag), 26' Barrow, 51' Barrow, 71' Mkhitaryan

Marco Deiana