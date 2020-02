FANTACALCIO BORINI EYSSERIC / Potenza del calciomercato ma anche di un calendario calcistico sempre più complicato da mettere insieme: per Fabio Borini e Valentin Eysseric la 17a giornata di Serie A è arrivata due volte. Già proprio così: entrambi ieri sera sono scesi in campo in Lazio-Verona, recupero del turno di campionato disputato a dicembre con la gara rinviata per via dell'impegno in Supercoppa dei biancocelesti.

Nulla di strano se non fosse che i due calciatori erano tesserati per altre due società quando si sono disputate le alte gare della 17a giornata: Borini era dele Eysseric della

L'attaccante non scese in campo con i rossoneri, mentre il francese disputò gli ultimi minuti della gara tra viola e Roma, prendendosi un senza voto. Nel primo caso, quindi, il voto valido sarebbe - almeno secondo il regolamento di 'fantacalcio.it' - quello di ieri sera, mentre per Eysseric resta valido il sv della gara di dicembre. Un vero rompicapo con polemiche assicurate!