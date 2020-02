CALCIOMERCATO BARCELLONA DEMBELE REAL MADRID MARIANO DIAZ / Caos totale a Barcellona dopo gli ultimi malumori di Messi e le dichiarazioni piccanti di Eric Abidal che hanno alzato un polverone mediatico nei giorni scorsi. Le cose non vanno meglio in campo dove Ousmane Dembele è andato KO e dovrà stare fermo per tutto il resto della stagione complicando le scelte di Setien.

Diversi i nomi accostati in tal senso ai catalani per la sostituzione dell'esterno offensivo francese che ha lasciato un buco da colmare. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Barcellona, Messi può andar via gratis in estate: ultime CM.IT

In attesa di ricevere il permesso dalla federazione per completare un nuovo acquisto, il Barça si guarda intorno. Stando a quanto sottolineato da 'ElGolDigital', approfittando dall'infortunio di Dembele sarebbero stati addirittura i rivali del Real Madrid a proporre una soluzione. Sul piatto il nome di Mariano Diaz, mai realmente nei piani di Zidane e rimasto in rosa nonostante la volontà di andare a giocare già a gennaio. Per il momento, il Barcellona apprezza altre opzioni come quelle di Borja Iglesias o Ángel .

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

SONDAGGIO TWITTER - Messi via da Barcellona: ecco il club ideale per 'La Pulce'

Calciomercato Inter e Juventus, parla l'argentino: "Messi? Non andrà via"