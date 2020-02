Napoli, Ronaldo battuto: Demme aspetta Messi

NAPOLI CRISTIANO RONALDO MESSI DEMME / Momento felice per Diego Demme, da poco approdato a Napoli. Artefice di una rete decisiva nella vittoria di lunedì contro la Sampdoria, il centrocampista ha rilasciato alcune parole: "E' stato sempre un sogno venire in Italia, Napoli è un grandissimo club e sono molto contento di essere qui. Per la mia famiglia è un momento bellissimo. Il San Paolo quando è pieno è uno spettacolo - le sue parole a 'Sky Sport' - Qui ci sono giocatori con molta qualità, Insigne è fantastico, Zielinski ha una tecnica meravigliosa. Ci sono giocatori con tanta qualità.

Abbiamo vinto tre partite consecutive, adesso dobbiamo continuare a lavorare e poi vediamo cosa succede.? Squadra grandissima. Ho giocato controe ora giocherò contro: è bellissimo".

