Calciomercato Roma, nuova pretendente per Olsen

CALCIOMERCATO ROMA OLSEN / Fuori dai piani della Roma che ha voltato pagina affidandosi a Pau Lopez, Patrick Olsen ora perde il posto anche al Cagliari dove il ritorno dall'infortunio di Alessio Cragno riconsegna le chiavi della porta della squadra di Maran all'estremo difensore 25enne.

Si preannuncia un finale di stagione non semplice, e poi un'estate che potrebbe sancire l'addio alla Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

I corteggiatori per il portiere titolare della nazionale svedese non mancano. Dal Portogallo, in particolare, arrivano oggi nuove indiscrezioni secondo le quali lo Sporting CP starebbe guardando con interesse all'estremo difensore di proprietà della Roma ed è previsto a breve un primo contatto per valutare la fattibilità dell'operazione in estate. Lo riferisce il quotidiano 'Record'.

