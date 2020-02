BARCELLONA SCONTRO MESSI ABIDAL INCONTRO BARTOMEU / Un vero e proprio caso mediatico, quello scoppiato ieri in casa Barcellona tra il team manager Eric Abidal ed il capitano Leo Messi: "In questo momento, il Barcellona sta vivendo una situazione interna molto agitata - spiega Gabi Sans, firma storica del 'Mundo Deportivo', in esclusiva a Calciomercato.it - Che, ad oggi, risulta molto difficile da risolvere. Una situazione che rischia probabilmente di compromettere anche la posizione dello stesso presidente Bartomeu".

Messi attacca Abidal, riunione in casa Barça: "Può succedere di tutto"

D'altronde, nella giornata di ieri, Messi e Abidalnon se le sono mandate a dire.

"Per intenderci, l'ex terzino del Barça ha fatto il giro di tutti i media europei per un'intervista rilasciata ai colleghi di 'Sport', dove ha spiegato che l'esonero diè stato causato da diversi fattori - continua- Su tutti, i giocatori non si sentivano soddisfatti con lui e che alcuni di questi non si allenavano duramente. Parole che non sono piaciute a Leo Messi, che nel giro di pochi minuti ha pubblicamente risposto ad Abidal, accusando quest'ultimo di non prendersi le proprie responsabilità e fare i nomi dei giocatori ritenuti negligenti".

Un botta e risposta che ha animato i principali organi di informazione spagnoli e non, e che rischia di avere ripercussioni importanti sulla stagione e sul futuro prossimo dei blaugrana: "Adesso la situazione nel Barça è molto delicata, in un momento decisivo per la stagione blaugrana, tra Champions League, la coppa nazionale e la Liga - conclude Sans - Oggi ci sarà un incontro immediato tra Bartomeu ed Abidal e tutti gli scenari restano aperti. In questo momento può succedere qualunque".

