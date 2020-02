CALCIOMERCATO SERIE A LAUTARO RAKITIC VIDAL SUAREZ BARCELLONA / Barcellona in pieno terremoto societario e tecnico. L'uscita 'scomposta' di Abidal, che in un certo senso metteva alla berlina i giocatori, è stata accolto malissimo dagli stessi calciatori blaugrana. Nella fattispecie da Leo Messi, che su Instagram è andato all'attacco del direttore tecnico: "Ognuno deve essere responsabile dei suoi incarichi e delle sue scelte - le parole del fuoriclasse argentino - Noi calciatori siamo stati i primi a dire che che non abbiamo fatto bene, ma i responsabili dell'area di direzione sportiva devono assumersi le loro responsabilità. Quando si parla di calciatori, bisogna fare i nomi, altrimenti si macchia il nome di tutto il gruppo, alimentando pettegolezzi che non sono reali", ha concluso il leader tecnico e dello spogliatoio del Barcellona che ha convocato una riunione di emergenza proprio per affrontare il 'caso' esploso nella serata di ieri. In casa catalana l'aria si fa davvero pesante, in Spagna sono certi che in estate sarà rivoluzione. Una rivoluzione che, da Lautaro a Rakitic, potrebbe 'coinvolgere' in maniera importante la Serie A e dunque il calciomercato italiano.

Calciomercato, Barcellona 'pericolo' per Inter, Juventus, Milan e Napoli

A beneficiare o a essere colpite, dipende dai punti di vista, del 'terremoto' azulgrana potrebbero essere almeno quattro big italiane: Inter, Juventus, Milan e Napoli. Non è certo un mistero, infatti, che del progetto rinnovamento facciano parte - almeno sulla carta - alcuni giocatori delle nostre 'grandi'. In cima figura senz'altro Lautaro Martinez: giusto oggi Abidal, che ora rischia davvero il posto, ha confermato che l'argentino è uno dei primi se non il primo obiettivo in assoluto per raccogliere l'eredità di Luis Suarez, non escludendo il suo arrivo in contemporanea con quello di Neymar. Al Barcellona non sembra per nulla spaventare la clausola da 111 milioni di euro, che ricordiamo vale solo per l'estero nonché dal 1° al 15 luglio.

'Sponsor' del 'Toro' è proprio Messi, che sappiamo essere super ascoltato dal presidente, ilquale va detto apprezza anche altri calciatori della squadra di Conte comee in particolare Stefano. 'Pericolo' azulgrana, seppur in tono minore, anche per la 'Vecchia Signora': i nomi nel mirino sono principalmente quelli di(vicino già l'estate scorsa) e, ma un pensierino potrebbe essere fatto pure per. Per sistemare la difesa, si sa poi che la società spagnola guarda con molta attenzione anche ai 'pilastri' di Milan e Napoli, ovveroe Kalidou. Degli azzurri piace da tempo Fabian Ruiz, ancor di più adesso con la presenza in panchina di Setien, mentore del ragazzo al Betis

Calciomercato, da Rakitic a Vidal e Luis Suarez: rivoluzione Barcellona 'occasione' per le big italiane

Rivoluzione fa rima con epurazione, diversi big del Barcellona saranno infatti esser messi alla porta al termine di questa stagione. Molti di loro potrebbero rappresentare un'occasione di mercato per le big nostrane. Facile pensare a Rakitic, ai margini già da tempo e che in questi ultimi mesi la Juventus ha provato a prendere attraverso degli scambi, ma anche ad Arturo Vidal 'sogno' di Antonio Conte a gennaio che per lo stesso allenatore dell'Inter può diventare realtà in estate a condizioni economiche ben più vantaggiose, e a Luis Suarez che il Barça potrebbe mettere sul piatto proprio per Lautaro Martinez. Il centrale francese Umtiti, la mezz'ala brasiliana Arthur, i laterali Semedo e Firpo, infine Dembele (che ha chiuso anzitempo l'annata) gli altri candidati all'esclusione dal nuovo progetto tecnico dei blaugrana che potrebbero avere un futuro nel massimo campionato italiano.

