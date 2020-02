CALCIOMERCATO INTER NAPOLI MILAN SPALLETTI / In occasione degli 'Italian Sport Awards' assegnati in merito alla stagione 2018/2019, ha preso la parola l'ex allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti che ha commentato le voci inerenti ad eventuali contatti con il Napoli nei mesi scorsi: "Gli azzurri a dicembre non mi hanno contattato, ma con Gattuso hanno scelto molto bene, è un allenatore preparato e giovane. Il Milan è stato l'unico club ad avermi cercato, è accaduto poco dopo l'esonero.

Ma l'Inter ha deciso di pagarmi per restare a casa, e sono rimasto a casa".

Spalletti ha quindi proseguito sull'Inter e futuro: "L'ultimo anno è stato intenso, la stagione è stata complicata. Aver raggiunto la Champions, forse, per questo ha ancora più valore. Fosse stato per me, non avrei mai smesso. Ho bisogno di una nuova sfida: vengo da Zenit, Inter e Roma, dove bisognava rimboccarsi le maniche per emergere da una situazioni complicate".

