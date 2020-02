Sampdoria-Napoli, Giuntoli: "Avevamo perso la strada, ora con Gattuso..."

SAMPDORIA NAPOLI GIUNTOLI /Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' prima del match con la Sampdoria. "Il livello di una squadra si vede anche quando mancano molti giocatori. Abbiamo sopperito a tante assenze, i risultati non sono mancati per questo motivo per una strada che avevamo perso e che, adesso, stiamo ritrovando. Ora siamo su quella giusta, continueremo così.

Il ds partenopeo ha aggiunto su: "I ragazzi lo seguono molto bene, ha un'idea di calcio che si sposa con quanto fatto negli anni scorsi, c'è entusiasmo".

