CALCIOMERCATO ATALANTA GASPERINI NAZIONALE / Va a Gian Piero Gasperini la 'Panchina d'Oro' per la stagione 2018/19 di Serie A. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo aver ricevuto il premio a Coverciano, l'allenatore dell'Atalanta ha anche parlato del suo futuro: "Occasione in una grande? Il calcio in questo è imprevedibile, ma io sono molto felice così. A Bergamo mi sto togliendo grandi soddisfazioni, così come accaduto al Genoa. Mi piace lavorare in un ambiente con professionalità e strutture, è il massimo".

Chiusura, infine, sulla suggestione Nazionale: "Il ritorno a Coverciano è sempre particolare, la prima volta che sono entrato qui avevo appena smesso di giocare e allenavo nel settore giovanile".

