Calciomercato Roma, Juan Jesus può partire subito

CALCIOMERCATO ROMA JUAN JESUS - E' passato quasi un girone intero dall'ultima presenza in Serie A di Juan Jesus. Era il 25 settembre quando il difensore brasiliano fu mandato in campo da Fonseca negli ultimi 34 minuti della sfida interna persa 2-0 contro l'Atalanta. E' palese che la Roma non ha intenzione di puntare sul centrale classe 1991, che però all'ultimo giorno di mercato non ha trovato l'accordo per il trasferimento alla Fiorentina.

La mancata convocazione contro ilè un altro indizio inequivocabile del fatto che i giallorossi vorrebbero cederlo e il Dsspera di convincerlo a trasferirsi in Russia (dove la sessione è aperta fino al 21 febbraio) dove l'ex interista, secondo quanto riportato dal sito 'quotidiano.net', è seguito

