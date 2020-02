UDINESE INTER PADELLI / Padelli è tornato titolare 1253 giorni dopo la sua ultima volta. L'estremo difensore dell'Inter, che è riuscito a mantenere la porta inviolata, ha parlato al termine del match contro l'Udinese: "L'Inter è da sempre la mia squadra, quella per cui ho sempre tifato - riporta il sito ufficiale del club - Quando ho saputo che avrei dovuto giocare ho pensato innanzitutto di guarire da un leggero stato influenzale.

Ero emozionato, ma ora sono solo contento e mi godo questo momento. È complicato farsi trovare pronti: Samir non molla mai, gioca sempre, dimostra di essere il più forte di tutti. Allenarmi con lui mi ha aiutato tanto, per me lui è il miglior portiere d'Europa. Con lui, Berni e il preparatore Bonaiuti abbiamo creato una squadra davvero affiatata".

