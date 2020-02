CALCIOMERCATO FIORENTINA PRADE / Daniele Pradè ha parlato in chiave mercato prima di Juventus-Fiorentina: "Nella sessione di gennaio abbiamo preso dei calciatori utili per il presente e altri per il futuro - le parole del Ds viola ai microfoni di 'Sky Sport' - Vogliamo creare una squadra competitiva, Commisso ha fatto qualcosa di incredibile.

Non ricordo una società che ha investito 70 milioni a gennaio". Chiosa sul capitolo rinnovi: "Dobbiamo lavorare su tante cose. Il discorso rinnovi lo abbiamo già portato avanti, ora dobbiamo soltanto perfezionare quello die sederci al tavolo".

