CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / In casa Juventus prende sempre più corpo l'idea di riportare Paul Pogba a Torino. Dopo l'acquisto già definito di Kulusevski, la dirigenza bianconera ha intenzione ancora di rafforzare il centrocampo e il sogno l'obiettivo rimane quello di arrivare al centrocampista francese del Manchester United.

L'arrivo diall'Old Trafford è un assist da cogliere al volo, con l'ex Juventus che da quando è tornato in Premier League non è riuscito quasi mai ad essere protagonista. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Juventus, Pogba spinge per il ritorno: Raiola al lavoro

Paul Pogba con ogni probabilità lascerà a fine anno il Manchester United: in cima ai pensieri del campione del mondo c'è proprio l'idea di un'esperienza bis alla Juventus. In poche squadre possono permettersi di sedersi alla scrivania e trattare Pogba con il Manchester United: il PSG non è mai stata una priorità, la sensazione è che si vada per una sfida a due tra Juventus e Real Madrid. Paratici potrà fare leva sugli ottimi rapporti con Raiola che sta già lavorando all'uscita da Manchester del suo illustre asssitito, ma dovrà vedersela con Zidane che sta cercando in tutti i modi di convincere Florentino Perez. La trattativa resta difficile ma un tentativo la Juventus lo farà.

