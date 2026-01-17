Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pazienza al limite, è finita con la Juventus: addio sempre più vicino

Foto dell'autore

Il ko di Cagliari ha frenato la corsa della Juventus in classifica con i bianconeri che dicono di fatto addio definitivamente alla corsa scudetto.

Una sconfitta che ha messo in mostra diverse lacune della squadra di Luciano Spalletti con alcuni calciatori che hanno fortemente deluso.

Luciano Spalletti
Juventus, addio a un calciatore (Ansa Foto) – calciomercato.it

Amaro in bocca in casa Juventus per la sconfitta subita in casa del Cagliari con i bianconeri che ora dovranno guardarsi anche dalle rivali per un posto in Champions League. La società, nel frattempo, è chiamata a fare delle valutazioni su alcuni calciatori che stanno rendendo meno di quanto ci si aspettasse.

Pronto a dire addio alla Juventus, delusione bianconera

Il futuro di Teun Koopmeiners appare lontano dalla Juventus con il centrocampista che non ha convinto in questo anno e mezzo con la maglia bianconera. Il club appare ormai convinto a salutarlo non appena dovesse arrivare una proposta che permetta di rientrare dell’investimento fatto.

Teun Koopmeiners in azione
La Juventus pronta a salutare un big (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arrivato alla Juventus durante l’estate del 2024 per una somma di poco inferiore ai 60 milioni di euro, Teun Koopmeiners non è riuscito a dare il contributo atteso alla Juventus che ora appare pronta a dirgli addio in caso di offerta soddisfacente. La prima stagione è stata condizionata anche dagli infortuni, ma le sue prestazioni sono sempre state al di sotto di quanto fatto vedere con la maglia dell’Atalanta in passato.

Il calciatore piace a diversi club, sia in Arabia Saudita che in Premier League, ma il problema della Juventus è legato anche al valore del centrocampista a bilancio con la società che non può permettersi di andare a registrare una minusvalenza. Non è da escludere che l’olandese possa restare fino alla fine della stagione con la speranza che possa mettersi in mostra con la maglia della nazionale al prossimo mondiale, attirando su di se le attenzioni di diverse squadre.

La speranza della Juventus è quella di riuscire a cederlo per una somma intorno ai 35 milioni di euro durante la prossima estate , cercando di rientrare dell’investimento fatto durante la scorsa estate. Il tutto senza escludere la possibilità di salutarlo già durante gli ultimi giorni del mercato invernale in caso di offerta congrua al suo valore.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie