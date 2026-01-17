Pazienza al limite, è finita con la Juventus: addio sempre più vicino

Il ko di Cagliari ha frenato la corsa della Juventus in classifica con i bianconeri che dicono di fatto addio definitivamente alla corsa scudetto.

Una sconfitta che ha messo in mostra diverse lacune della squadra di Luciano Spalletti con alcuni calciatori che hanno fortemente deluso.

Amaro in bocca in casa Juventus per la sconfitta subita in casa del Cagliari con i bianconeri che ora dovranno guardarsi anche dalle rivali per un posto in Champions League. La società, nel frattempo, è chiamata a fare delle valutazioni su alcuni calciatori che stanno rendendo meno di quanto ci si aspettasse.

Pronto a dire addio alla Juventus, delusione bianconera

Il futuro di Teun Koopmeiners appare lontano dalla Juventus con il centrocampista che non ha convinto in questo anno e mezzo con la maglia bianconera. Il club appare ormai convinto a salutarlo non appena dovesse arrivare una proposta che permetta di rientrare dell’investimento fatto.

Arrivato alla Juventus durante l’estate del 2024 per una somma di poco inferiore ai 60 milioni di euro, Teun Koopmeiners non è riuscito a dare il contributo atteso alla Juventus che ora appare pronta a dirgli addio in caso di offerta soddisfacente. La prima stagione è stata condizionata anche dagli infortuni, ma le sue prestazioni sono sempre state al di sotto di quanto fatto vedere con la maglia dell’Atalanta in passato.

Il calciatore piace a diversi club, sia in Arabia Saudita che in Premier League, ma il problema della Juventus è legato anche al valore del centrocampista a bilancio con la società che non può permettersi di andare a registrare una minusvalenza. Non è da escludere che l’olandese possa restare fino alla fine della stagione con la speranza che possa mettersi in mostra con la maglia della nazionale al prossimo mondiale, attirando su di se le attenzioni di diverse squadre.

La speranza della Juventus è quella di riuscire a cederlo per una somma intorno ai 35 milioni di euro durante la prossima estate , cercando di rientrare dell’investimento fatto durante la scorsa estate. Il tutto senza escludere la possibilità di salutarlo già durante gli ultimi giorni del mercato invernale in caso di offerta congrua al suo valore.