Calciomercato, Juventus e Inter trema | Barcellona da record

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO JUVENTUS DE LIGT - Da Chiesa a Tonali passando per Emerson, Inter e Juventus sono pronte a proseguire il duello di calciomercato la prossima estate visti i tanti obiettivi comuni. Ma i due club italiani potrebbero presto trovarsi sulla stessa barca a fronteggiare gli assalti di un altro top club europeo.

Stiamo parlando delche, stando a quanto riportato dal portale 'goal.com', la prossima estate è pronta a battere il record di spese in una sessione di trasferimenti, abbattendo il muro dei 400 milioni di euro per tre giocatori.

Il primo obiettivo è quello di riportare in blaugrana l'attaccante brasiliano Neymar. Un affare non semplice quello con il Paris Saint-Germain, con i catalani che pensano di inserire nella trattativa anche Griezmann. Sempre per il reparto offensivo, il Barça è pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez, considerato l'erede ideale di Suarez: l'Inter punta a rinnovare il contratto del 'Toro' per togliere la clausola di rescissione da 111 milioni di euro che gli spagnoli potrebbe pagare senza problemi. Infine, in difesa, altro ritorno di fiamma per Matthijs de Ligt. Corteggiato a lungo in estate, l'olandese alla fine è andato alla Juventus, ma è rimasto sempre nei pensieri del Barcellona.

