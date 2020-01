SASSUOLO ROMA CONFERENZA FONSECA / Ultime frenetiche ore di calciomercato prima del ritorno della Serie A. Domani sera, alle ore 20.45, la Roma sarà di scena al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo di De Zerbi. Dopo il pareggio nel derby con la Lazio, i giallorossi puntano a consolidare il quarto posto in classifica. Ecco le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa raccolte da Calciomercato.it.

MERCATO - "Abbiamo preso tre giocatori giovani, pensando al futuro, mentre Florenzi è andato in prestito al Valencia. Ho sempre detto che non è facile trovare giocatori in questa sessione. Si trovano o giocatori pronti subito o di prospettiva. Ibanez, Villar e Perez sono tra i secondi".

SASSUOLO - "Mi piace molto come squadra, per il coraggio. Hanno qualità offensiva, se li lasciamo giocare diventa difficile per noi. Ma spero in una partita aperta, sono due squadre che vogliono giocare e attaccare, ma devo dire che è una partita molto difficile".

PROBLEMA GOL - "Spero che tutti possano fare gol. Creiamo molte occasioni, ma devo essere onesto.

Questa capacità di decidere bene nell’ultimo momento è un qualcosa che i giocatori più esperti hanno. Abbiamo Under, Kluivert che sono giovani. Con il tempo miglioreranno questa capacità. Per me la squadra crea, ha tante occasioni per fare gol e lavoriamo di più per fare meglio".

SUI NUOVI - "Sono pronti. Non giocheranno dall'inizio, ma può succedere che entrino in campo. Non si sono allenati molto, ma potremmo avere necessità di farli giocare".

PAU LOPEZ - "Non ho parlato con lui perché è stata una questione tecnica. Ne ha parlato con il nostro preparatore. Non ho bisogno di parlarne, ho fiducia in lui e lo sa. Per me è una sicurezza".

TERZINI - ""Sì, mi sento sicuro. Peres sta migliorando tutti i giorni, è un giocatore forte fisicamente. Cetin non è un terzino ma può agire in quel ruolo. Abbiamo la possibilità di far giocare anche Spinazzola a destra. Non gli piace, ma può farlo".

CARLES PEREZ - "Le caratteristiche di Carles sono in linea con il nostro modo di giocare. È un giocatore di qualità, tatticamente intelligente. Penso che non avremo problemi".