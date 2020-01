VIDEO CALCIOMERCATO SPAL CASTRO CAGLIARI / Lucas Castro dopo la firma con la Spal intercettato anche da Calciomercato.it all'Hotel Sheraton, sede della chiusura della sessione invernale: "Sono convinto e deciso. Sono scelte che prendi come sfide personali.

Non vedo l'ora di raggiungere i miei nuovi compagni e iniziare ad allenarmi. Speriamo di salvarci e raggiungere l'obiettivo.? Il mister mi faceva entrare e giocare, però eravamo in tanti a centrocampo. A quest'età volevo giocare e ho fatto la scelta giusta. Ci sono stati dei contatti con il, ma non mi hanno cercato come ha fatto la Spal".