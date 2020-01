Calciomercato Inter, non solo Giroud | Colpo dal Napoli last minute!

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI GIROUD LLORENTE / E' iniziata l'ultima giornata del calciomercato invernale. In vista del gong finale, previsto stasera alle ore 20, l'Inter non molla svariate piste per il suo attacco, che sembra necessitare ancora di un acquisto dato lo stato di forma non ottimale di Sanchez, reduce da un grave infortunio. Così, oltre a Giroud, nelle prossime, intensissime, ore potrebbero tornare di moda alcuni nomi già sondati nelle scorse settimane: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, non è finita per Giroud

Calciomercato Inter, da Giroud a Llorente: le ultime

Come già anticipato da Calciomercato.it, l'Inter ha cercato anche Llorente in questa sessione di mercato.

Così, nonostante negli ultimi giorni l'ipotesi sia scemata, oggi potrebbe tornare prepotentemente in lizza considerando che, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', ilpotrebbe decidere di farlo partire last minute. L'obiettivo primario, però, resta Giroud, per il quale al momento c'è da battere la concorrenza di. Nelle scorse settimane i nerazzurri trovarono l'accordo col giocatore per un contratto fino al 2022, ma i blues per cederlo vogliono almeno 5 milioni di euro. Tra i nomi vagliati da, infine, figurano anche

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Napoli, scambio Esposito-Llorente: non è finita | Le ultime di CM.IT

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, torna Pastorello | Ore calde per Slimani, le ultime di CM.IT