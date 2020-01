CALCIOMERCATO NAPOLI SPAL PETAGNA / Andrea Petagna è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Stamane, come mostra l'immagine realizzata da Calciomercato.it, il giovane attaccante della Spal si è recato a Villa Stuart per le visite mediche di rito prima della firma con gli azzurri. In giornata, quindi, atteso il responso delle visite, le firme e l'annuncio di De Laurentiis, che lo preleverà per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi.

L'approdo ormai imminente di Petagna al Napoli, per il quale ci sono stati fitti colloqui con Mattioli per sbloccare l'affare, certifica ancora una volta la rifondazione degli azzurri, che in questo mese hanno già ufficializzato gli arrivi di Demme, Lobotka, Politano e Rrahmani (preso per la prossima stagione). Tra le possibili cessioni in attacco, quindi, figurano i nomi di Callejon e Mertens, in scadenza di contratto e ancora lontani dal rinnovo. Classe 1995, Petagna è un elemento fondamentale della Spal, come dimostrano le 8 realizzazioni in questo campionato e le 17 reti dell'anno scorso. Il roccioso attaccante resterà a Ferrara in prestito fino a fine stagione.

