CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA INTER MERTENS / Ancora fuori per un infortunio di entità poco chiara, Dries Mertens continua ad essere al centro di molteplici indiscrezioni di calciomercato. L'esperto campione del Napoli è da tempo in trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza a fine stagione.

Tuttavia, ad oggi non si sono verificati passi avanti per la sua conferma, fattore che spinge molti club a tentarlo in vista di gennaio o la prossima estate: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Ingolosita dal possibile acquisto a costo zero, riporta 'Tuttosport', la Roma sarebbe in prima fila per Mertens, seguito anche dall'Inter e dal Chelsea, che nei giorni scorsi ha provato a convincerlo con una ricca offerta. I giallorossi, dal canto loro, offrirebbero un triennale da 4 milioni di euro netti, bonus d’entrata di 5 e premio alla firma per il manager di 3; operazione totale da circa 30 milioni, ma il vero ostacolo è il sì del belga che, essendo legatissimo al Napoli, preferirebbe andare all’estero qualora dovesse partire.

