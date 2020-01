INTER ERIKSEN / Christian Eriksen è da poche ore un nuovo calciatore dell'Inter. La società nerazzurra ha ufficializzato oggi l'ingaggio dal Tottenham del forte centrocampista danese, sbarcato lunedì a Milano per iniziare la sua avventura nel calcio italiano.

Inter-Fiorentina, via libera per Eriksen: decide Conte

Eriksen nel pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento al Suning Center alla corte di Antonio Conte e potrebbe essere già a disposizione per la sfida dei quarti di Coppa Italia in programma domani sera a 'San Siro' con la Fiorentina. L'Inter - come raccolto da Calciomercato.it - a livello burocratico ha completato il tesseramento del nuovo numero 24, che può essere convocato dal tecnico salentino per la gara contro i viola di Iachini. Spetterà quindi a Conte decidere se includere nella lista per domani l'ex Tottenham, o rinviare un suo possibile esordio per la trasferta di campionato di domenica con l'Udinese. I tifosi nerazzurri non vedono l'ora di accogliere a 'San Siro' il loro nuovo idolo...

