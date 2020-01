SERIE A GIUDICE SPORTIVO LAUTARO MARTINEZ / Il Giudice Sportivo ha emanato le proprie decisioni dopo la 21a giornata. Due giornate a Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter salterà dunque il derby contro il Milan oltre alla sfida contro l'Udinese in programma domenica sera. Per il calciatore un'ammenda anche di 15 mila euro. In casa nerazzurra stangata anche per Tommaso Berni: anche il terzo portiere è stato squalificato per due gare. L'elenco degli squalificati è però molto lungo: sono altri undici i giocatori che saranno indisponibili per squalifica per la 22a giornata. Out a causa di un'espulsione rimediata nell'ultima giornata i granata Lukic e Izzo oltre a Dell'Orco (Lecce) e Peluso (Sassuolo).

A loro si aggiungono i calciatori non espulsi:(Milan),(Spal),(Bologna),(Fiorentina),(Sampdoria).

Entrano invece nell'elenco dei diffidati Ciro Immobile (Lazio), De Roon (Atalanta) ed Hernani (Parma). Per l'Inter, oltre alla stangata Lautaro, ammenda di 20mila euro per quanto accaduto al termine del match contro il Cagliari. Ammende anche per Napoli (10 mila euro), Fiorentina (5 mila), Torino (4 mila), Lazio e Roma (3 mila a testa) e Bologna (2 mila).