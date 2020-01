CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ NAPOLI / Che Ricardo Rodriguez sia ormai ai margini del progetto Milan appare una cosa abbastanza chiara. Il terzino svizzero è chiuso da Theo Hernandez e vuole lasciare il club rossonero per un club che possa concedergli minuti con l'obiettivo di non perdere la convocazione ad Euro 2020.

La sua cessione pare ormai certa, con il club rossonero che avrebbe già individuato il suo sostituto, lo statunitense Robinson del Wigan . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Milan-Torino, i convocati di Pioli: le decisioni su Suso e Paqueta

Secondo l'emittente svizzera 'Rsi', sembra però sfumata definitivamente l'ipotesi Fenerbahçe, dopo che il club turco ha accusato problemi per via del fair play finanziario. Ecco allora che in pole position non ci sarebbe il Psv Eindhoven, recentemente accostato al giocatore, ma il Napoli. In Svizzera sono convinti: il giocatore sarà un nuovo rinforzo azzurro. Rodriguez è pronto a riabbracciare Gattuso e l'affare sembra ormai in dirittura d'arrivo, tanto che il terzino dovrebbe sostenere nelle prossime ore le visite mediche con la società partenopea.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, affare Florentino: ecco cosa può portare il Benfica a dire sì

Calciomercato Napoli, dalla Francia: maxi-offerta per Mateta

Milan, ecco che cosa manca per trattenere Donnarumma | E non è soltanto l'ingaggio