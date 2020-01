CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC / La Juventus sembra non aver ancora abbandonato del tutto il sogno di arrivare a Ivan Rakitic nelle ultime ore del calciomercato di gennaio e spera di sbloccare la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund per tentare l'affondo decisivo sul croato del Barcellona. Operazione non semplice, per le cifre in ballo ed i tempi che stringono.

Mentre dalla Spagna arriva quella che può esser definita una doccia gelata per le speranze bianconera.

È il quotidiano 'Sport', vicino alle vicende di casa Barça, a fare il punto sulla questione, ribadendo il tentativo juventino che non perde d'intensità ma si scontra con la volontà del calciatore. In scadenza di contratto nel 2021 infatti, Rakitic non scarta l'ipotesi di lasciare il Barcellona in cerca di un contratto più lungo, ma ogni discorso sarà rimandato alla prossima estate. Il quotidiano catalano spiega che l'ex Siviglia avrebbe già comunicato alla dirigenza blaugrana l'intenzione di restare almeno fino al termine della stagione, convinto di poter ritrovare un ruolo di primo piano nel nuovo Barça di Quique Setién. Se poi non ci sarà alcun rinnovo, per l'addio ci sarà tempo di parlarne in estate, dicono in Catalogna.

