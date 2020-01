INTER FLAMENGO GABIGOL / Il Flamengo a Milano per chiudere il trasferimento a titolo definitivo dall'Inter di Gabigol. La redazione di Calciomercato.it ha intercettato in esclusiva Bruno Spindel, CEO del club brasiliano: "Stiamo lavorando per trovare un accordo. Noi, l'Inter e Gabigol vogliamo che la trattativa si concluda positivamente per tutte le parti in causa - le parole di Spindel a Calciomercato.it - Non c'è ancora l'intesa, ma siamo ottimisti nel riuscire a completare l'operazione nei prossimi giorni".

Calciomercato Inter, incontro per Gabigol: chiusura vicina

La distanza tra le due società è minima, con il Flamengo che ha presentato all'Inter un'offerta da 18 milioni di euro più il 20% della futura rivendita. Gabigol, nonostante il corteggiamento di alcune società di Premier League (senza comunque proposte concrete), ha sempre manifestato la volontà di proseguire l'avventura con la maglia rubronegra. Il Flamengo ha incontrato quest'oggi a pranzo il Ds nerazzurro Ausilio e nelle prossime ore ci saranno dei nuovi contatti per trovare la quadra definitiva dell'affare. Gabigol, protagonista assoluto nella cavalcata in Copa Libertadores che ha visto la squadra di Jorge Jesus arrendersi solo in finale al River Plate, ha collezionato 34 reti e 11 assist nell'ultima stagione.

