INTER CAGLIARI SQUALIFICA LAUTARO MARTINEZ / Cinque tesserati a rischio squalifica dopo l'ira funesta durante Inter-Cagliari. Reduci da tre pareggi consecutivi, i nerazzurri si leccano le ferite aspettano con ansia le decisioni del Giudice Sportivo, chiamato a valutare i comportamenti avvenuti nel match della 21a giornata di Serie A.

I tesserati dell'Inter che potrebbero essere squalificati, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sono Lautaro Martinez, Berni, Ranocchia, D’Ambrosio e il tecnico Conte. L'attaccante, in particolare, potrebbe essere fermato per tre partite, saltando quindi il derby e la super sfida contro la Lazio. I suoi eccessi, del resto, non sarebbero piaciuti anche alla dirigenza interista, che avrebbe deciso di multarlo come prevede il regolamento interno. Rischia una maxi squalifica anche il portiere Tommaso Berni, che ha rincorso l’arbitro stringendogli la mano in maniera provocatoria e urlato tutto il suo disappunto. Alcune immagini, inoltre, hanno immortalato Ranocchia sputare a terra, in direzione del quarto uomo, mentre Manganiello avrebbe battibeccato ad alta voce con numerosi tesserati interisti, tra cui D’Ambrosio e il team manager Tagliacarne.

