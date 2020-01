CALCIOMERCATO CAN PIATEK SUSO DE SCIGLIO LLORENTE POLITANO MILAN JUVENTUS INTER NAPOLI / Archiviata la 21esima giornata di Serie A le dirigenze dei club italiani e non solo sono pronte a mettere in campo le rispettive energia per cercare di far fruttare gli ultimi giorni del calciomercato di riparazione, che si chiuderà ufficialmente il 31 gennaio. In questi ultimi giorni sono diversi i nomi pesanti che sembrano destinati a riempire le conversazioni degli addetti ai lavori e degli amanti del calcio. Piatek, Suso, Llorente, De Sciglio, Politano ed Emre Can infatti sono alcuni dei calciatori più importanti del campionato italiano che potrebbero lasciare Milan, Napoli, Inter e Juventus per proseguire altrove le rispettive carriere. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle trattative che scalderanno queste ultime ore di mercato.

Calciomercato Milan, Suso e Piatek in odore di addio: le ultime

Uno dei club più attivi in uscita è sicuramente il Milan, reduce da tre vittorie consecutive in campionato che gli hanno permesso di rilanciarsi in zona Europa League. Nell'organico di Pioli, chi sembra essere destinato a un addio nelle prossime ore è Suso, esterno offensivo ormai diventato una seconda scelta dietro a Castillejo. Lo spagnolo ex Liverpool infatti è reduce da 3 panchine consecutive, segnale di un suo possibile addio in questa sessione di trasferimenti. Una possibile destinazione per il classe '93 è rappresentata dal Siviglia, intenzionato a completare il proprio reparto offensivo. Impossibile poi uno scambio con Under, vista la poca voglia da parte della Roma di privarsi del turco, apparso in netta ripresa nel derby. Oltre all'esterno offensivo, anche Piatek potrebbe fare le valigie nelle prossime ore con destinazione Premier League: il polacco infatti non è riuscito a lasciare il segno finora, visti i soli 4 gol siglati in 18 partite.

A complicare ancor di più il suo futuro in rossonero poi c'è stato l'arrivo di, presenza decisamente ingombrante in attacco.

Calciomercato Juventus, Paratici al lavoro per De Sciglio e Can. Napoli e Inter, ore calde per Llorente e Politano

Oltre al Diavolo, anche in casa Juventus si stanno studiando alcune situazioni in uscita. Una delle più importanti è quella legata a Emre Can. Il centrocampista tedesco, non considerato insostituibile da Sarri, è al centro di diversi interessi, tra i quali spiccano quelli di Tottenham e soprattutto Borussia Dortmund. Un importante nodo da sciogliere sarà quello relativo alle alte richieste di Paratici, poco propenso a scendere sotto al muro dei 30 milioni di euro per il cartellino del tedesco. Un altro addio che potrebbe consumarsi nei prossimi giorni in casa della Vecchia Signora è quello di De Sciglio, pronto a volare a Parigi: l'ex Milan infatti è al centro di un intreccio con il PSG, intenzionato a dare in cambio ai bianconeri il cartellino di Kurzawa.

Altri due club che potrebbero mettere a segno operazioni importanti sono Napoli e Inter. I partenopei infatti stanno valutando un possibile addio di Llorente, il cui futuro potrebbe proseguire in Spagna (Real Sociedad) o continuare in Italia, sponda Inter. Proprio da Milano poi Matteo Politano, vicinissimo alla Roma fino a poco tempo fa è arrivato nella Capitale Matteo Politano, per svolgere le visite mediche con il Napoli.

