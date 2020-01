Serie A, Roma-Lazio 1-1: pari e spettacolo, Acerbi risponde a Dzeko

SERIE A ROMA LAZIO CRONACA / All'Olimpico è andato in scena un derby come spesso capita spettacolare ed estremamente combattuto. A partire meglio è la Roma che domina per larghi tratti della prima frazione andando più volte vicino alla rete prima di sbloccare la sfida al 25' con un colpo di testa di Dzeko che beffa Strakosha autore di una sconsiderata uscita. La gioia giallorossa dura perà meno di 10 minuti. È infatti il 34' quando è Pau Lopez a commettere un errore lasciando la porta sguarnita per il facile tap-in di Acerbi che rimette le cose in pari. Il gol degli ospiti arriva proprio nel miglior momento degli uomini di Fonseca che però non si danno per vinti e prima della chiusura del tempo vanno vicini alla rete con il clamoroso palo di Pellegrini. Nella ripresa sale in cattedra invece Strakosha che ingaggia un personalissimo duello con Dzeko, murato a più riprese.

Nella Lazio sono invece Correa e Milinkovic i più pericolosi ma il risultato non cambia più. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti

Roma-Lazio 1-1, il tabellino

Reti: 25′ Dzeko, 34′ Acerbi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (81′ Kolarov), Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout (88′ Pastore); Under, Pellegrini, Kluivert (80′ Perotti); Dzeko. All. Fonseca.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (46′ Patric), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (70′ Parolo), Lulic; Correa (74′ Caicedo), Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Calvarese.

Ammoniti: Luiz Felipe, Dzeko, Milinkovic, Lulic, Kolarov.

Classifica Serie A: Juventus 51*, Inter 48, Lazio 46**, Roma 39, Atalanta 38, Cagliari 31, Parma 31, Milan 31, Verona 29**, Bologna 27, Torino 27, Fiorentina 25, Napoli 24*, Udinese 24, Sassuolo 23, Sampdoria 20, Lecce 16, Spal 15, Genoa 15, Brescia 15.

*Una partita in meno

**Una partita da recuperare