CALCIOMERCATO ROMA SMALLING MANCHESTER UNITED / Nei giorni scorsi Chris Smalling era stato piuttosto chiaro rimandando qualunque decisione sul proprio futuro. Intanto la Roma continua a lavorare per cercare di trattenerlo in giallorosso anche in vista della prossima stagione. Il forte centrale inglese è infatti in prestito dal Manchester United che ora fiuta l'affare visto il grande rilancio nella capitale.

L'ex 'Red Devils' ha infatti ritrovato se stesso alla corte di Fonseca divenendo un tassello fondamentale della retroguardia capitolina. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, si avvicina Carles Perez: ultime CM.IT

Calciomercato Roma, lo United spara alto per Smalling

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese 'The Sun' il Manchester United per la cessione a titolo definitivo di Smalling, non sarebbe disposto a trattare. La compagine britannica chiede infatti circa 25 milioni di sterline (quasi 30 milioni di euro) per il cartellino dell’esperto difensore centrale rinato nella capitale. Dal canto suo la Roma avrebbe avanzato una proposta da 13 di sterline più 3,5 di bonus al momento respinta. I giallorossi hanno però dalla loro la volontà del ragazzo che sarebbe infatti disposto a ridursi lo stipendio da circa 130mila sterline a settimana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma e Juventus, ESCLUSIVO Braida: "Perez ricorda Robben, ma serve pazienza"

FOTO CM.IT - Roma-Lazio, altro striscione contro Zaniolo