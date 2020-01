Calciomercato Juventus, accelerata per Tonali: la strategia e le contropartite

CALCIOMERCATO JUVENTUS TONALI INTER PSG BRESCIA / Sandro Tonali resta l'oggetto del desiderio delle big europee. In Brescia-Milan sono arrivati osservatori da tutto il continente: oltre a Juventus e Inter, anche PSG, Manchester United e Borussia Dortmund hanno preso appunti su di lui. In estate si prevede già un'asta, ma i bianconeri vogliono evitarla a tutti i costi. Per questo, come scrive 'Tuttosport', la Juve sta provando ad accelerare da subito per prenotare il giocatore in vista dell'estate.

Cellino non si smuove dalla richiesta di 50 milioni di euro, ma è disposto ad accettare l'inserimento di alcune contropartite. Sfumati i nomi di Kwang-song Han, passato all’Al Duhail, e di Marko Pjaca, ci sono altri due giocatori graditi al patron del Brescia. Si tratta del 19enne Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista dell’Under 23 ora in prestito al Perugia e il classe ’98 Idrissa Toure. Il PSG stravede per Tonali, è proprio Leonardo l'avversario principale da superare, ma la Juventus ha intenzione di battere tutti sul tempo e proprio per questo la pista che porta al talento del 2000 si sta scaldando in questi giorni.