PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO FIORENTINA GENOA/ Allo stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena il match tra Fiorentina e Genoa. Primo tempo con molte occasioni per entrambe le squadre, ma non sfruttate. La migliore è per gli ospiti al 13', quando Favilli viene atterrato in area da Pezzella e conquista il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Criscito che sceglie la soluzione centrale e trova i piedi di Dragowski a negargli il gol. Nella ripresa la partita diventa meno movimentata. Entrambe le squadre provano a vincerla senza prendersi rischi, un paio di buone occasioni per parte non sfruttate. Partita che termina a reti bianche. Un buon punto per il Genoa che aggancia Spal e Brescia, occasione sprecata per i viola di Iachini.

FIORENTINA

Dragowski 8-- Partita perfetta la sua, para un rigore e tiene la porta imbattuta

Milenkovic 6.5- Partita di grande agonismo la sua, colpisce anche una traversa nel primo tempo

Pezzella 4.5- Perde quasi tutti i duelli con Favilli, concede anche il rigore salvato dal suo portiere

Caceres 5.5- Sbaglia molto in fase di impostazione, tanti i palloni persi

Lirola 6.5- Molto propositivo, corre avanti e indietro per tutta la partita e si rende pericoloso.

Benassi 5.5- Non riesce ad impostare come vorrebbe, snon si vede molto

Pulgar 6- Il suo lavoro sporco lo fa molto bene, meno bene in impostazione

Castrovilli 6.5- Buona partita la sua con qualche buono spunto. Costretto ad uscire da un giramento di testa. (dal 65' Eysseric 6- Entra e si crea un paio di occasioni per andare al tiro impegnando Perin)

Venuti 6- Copre bene la fascia sinistra limitando le avanzate avversarie (dal 82' Olivera S.V.)

Chiesa 6.5- Tanti spunti in cui crea pericoli, poco cinico sotto porta.

Cutrone 5.5- L'impegno non manca mai, ma non riesce a rendersi pericoloso. (dal 58' Vlahovic 5.5- Usa bene il fisico per far salire la squadra, ma non arriva mai verso la porta)

All.

Iachini 6

GENOA

Perin 6.5- Si fa sempre trovare pronto quando chiamato in causa.

Biraschi 6- Buona partitala sua che si fa vedere anche in fase offensiva

Romero 6.5- Ottimo tempismo in copertura, riesce a tenere a bada sia Cutrone che Vlahovic

Criscito 5- Sbaglia il rigore che poteva portare avanti la sua squadra, durante la partita però non gioca male.

Ghiglione 6- Corre molto sulla fascia destra e si propone tantissimo

Sturaro 5.5- Si vede molto poco, non è aggressivo sul pallone come sempre

Schone 6.5- Forse il migliore del Genoa, costruisce sempre bene ed inventa ottimi assist per i compagni

Behrami 5.5- Prezioso in copertura, meno bravo palla al piede (dal 90' Jagiello S.V.)

Barreca 5- Non riesce quasi mai a stare dietro alle avanzate di Lirola e Chiesa

Pandev 5.5- Tocca pochi palloni e ne perde molti. Spento. (dal 62' Sanabria 5.5- Non riesce mai a creare pericoli)

Favilli 6.5- Sfrutta benissimo il fisico conquistando un rigore e molti calci piazzati, buona partita la sua. (dal 70' Pinamonti 5.5- Entra e spreca l'occasione del match-point)

All. Nicola 6- Ottimo punto per la sua squadra che aggancia Spal e Brescia. Partita affrontata a viso aperto rischiando anche di vincerla.

Arbitro: Orsato 6- Gestisce benissimo i cartellini ed i falli.

TABELLINO

FIORENTINA-GENOA 0-0

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli (65' Eysseric), Venuti(82' Olivera); Chiesa, Cutrone (58' Vlahovic). A disposizione: Brancolini, Terracciano, Ceccherini, Terzic, Ranieri, Olivera, Zurkowski, Badelj, Ghezzal, Sottil. All. Iachini

GENOA (3-5-2): Perin, Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Schone, Behrami (dal 90' Jagiello), Barreca; Pandev (62' Sanabria), Favilli (70' Pinamonti). A disposizione: Radu, Marchetti, Pajac, Goldaniga, Ankersen, El Yamiq, Jagiello, Eriksson, Agudelo, Destro. All. Nicola

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio)

Var: Piero Giacomelli (sezione di Trieste)

Ammoniti: 13' Pezzella, 31' Schone, 37' Milenkovic, 38' Favilli, 75' Venuti, 92' Sturaro, 94' Caceres

Espulsi:

Marcatori:

Note: 13' rigore fallito da Criscito

Marco Deiana