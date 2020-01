JUVENTUS FIORENTINA GENOA MILENKOVIC / La Juventus sorride in vista del match di campionato contro la Fiorentina. Oggi, infatti, durante la gara tra i viola e il Genoa, valevole per la 21a giornata, al minuto 38, Milenkovic ha rimediato un'ammonizione dopo un fallo su Favilli.

Così, essendo già in diffida prima del match, per lui è scattata in automatico la squalifica in vista dell'attesa sfida contro i rivali juventini, in programma domenica 2 febbaio alle ore 12,30. Inutili le proteste del giocatore per la decisione dell'arbitro, che non ha esitato prima di estrarre il cartellino giallo. Clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus, i convocati di Sarri: triplo indizio di mercato