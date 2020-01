CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI KURZAWA DE SCIGLIO ERIKSEN / Nella conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della sfida di campionato tra Napoli e Juventus, Maurizio Sarri si è espresso anche sulla trattativa in ballo con il Paris Saint Germain per lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''Non lo so. Il direttore mi ha detto che è solo un'ipotesi.

L'ho visto qualche volta giocare, non l'ho studiato".

E su Eriksen all'Inter: ''Sicuramente è un giocatore di grossa caratura. Da quì a pensare che possa cambiare gli equilibri ce ne vuole. Noi siamo consapevoli del nostro valore''.

