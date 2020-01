CALCIOMERCATO SARRI JUVENTUS NAPOLI / "Tornare ad allenare il Napoli? Dopo la Juventus potrei smettere". Una rivelazione sorprendente quella di Maurizio Sarri rilasciata in conferenza stampa pre Napoli-Juventus.

Il tecnico bianconero, alla domanda su un evenutale ritorno a Napoli, ha risposto in maniera molto esplicita: "Se me lo chiedi di primo impatto, adesso ti direi che dopo la Juventus smetto. Ma sono pensieri che non ho al momento".

Sul ritorno a Napoli, così ha aggiunto l'allenatore della Juventus: "Dopo questa esperienza potrei anche smettere: dipende da quante energie avrò ancora. Ma per ora non ci penso... Dipende dalle energie che rimangono, da quante motivazioni uno sente. In questo momento non posso sapere come sarò tra due anni quando finirà il contratto. Ci sta che tra due anni il cervello perde colpi e magari continuo e faccio una c****ta".