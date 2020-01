CALCIOMERCATO MILAN ROMA SUSO UNDER FLORENTINO SIVIGLIA BENFICA / Meno di una settimana alla chiusura del calciomercato e le operazioni in casa Milan sembrano tutt'altro che concluse. Nuovamente escluso nella sfida di ieri contro il Brescia, Suso sembra essere sempre più ai margini della rosa milanista. E al momento sembrano essere due le opzioni per quanto riguarda il futuro dello spagnolo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riferisce 'Tuttosport', non tramonta la pista Roma, con il club rossonero che sogna uno scambio che coinvolga sul fronte opposto Cengiz Under. Al momento però l'ipotesi più probabile porta a Siviglia.

Il club andaluso non sembra però intenzionato ad accettare le richieste del Milan : l'addio di Suso potrebbe concludersi in prestito. Se però la formula dovesse essere quella del prestito con obbligo, il Milan potrebbe accettare. In questo caso però il gioco di incastri non porterebbe un sostituto naturale del natio di Cadice:virerebbero infatti su un altro tipo di giocatore, acquistabile con la stessa formula. Si tratta del giovanissimo portoghesedel Recentemente l'agente del giocatore ha incontrato i vertici rossoneri : è un profilo che piace e il suo acquisto potrebbe concretizzarsi tramite un prestito con obbligo di 18 mesi.

