CALCIOMERCATO INTER PINAMONTI / Oltre ai nomi caldi come Eriksen, Llorente e Giroud in entrata, Lazaro e Politano in uscita, l'Inter lavora anche ad altre operazioni. Una di queste riguarda Andrea Pinamonti: l'attaccante 20enne, in prestito al Genoa, è destinato a lasciare i rossoblù in questa finestra di calciomercato.

A questo è servito l'incontro andato in scena nel pomeriggio nella sede del club tra i dirigenti interisti e Mino Raiola, agente del calciatore che piace a, tutte società alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Pinamonti con l'arrivo di Nicola in panchina non ha trovato più spazio in squadra, finendo ai margini.