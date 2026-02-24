Focus sulle scelte del tecnico romeno per la gara di ritorno del playoff Champions

“Se c’è una squadra che può ribaltare, è la nostra”. Chivu crede nella rimonta, deve crederci per forza, stasera contro il Bodo Glimt nel match valevole per il ritorno del playoff Champions.

La sua Inter deve vincere, anzi stravincere con almeno tre gol di scarto per qualificarsi agli ottavi evitando una eliminazione cocentissima sul piano sportivo e soprattutto economico.

Per provare la remuntada, effettivamente nelle corde di questa Inter a patto che non ripeta la gara dell’andata, Chivu fa quello che un allenatore dovrebbe fare sempre: mandare in campo il miglior undici possibile.

Dalla difesa all’attacco, il tecnico nerazzurro schiererà dal 1′ tutti i titolarissimi al netto delle pesanti assenza di Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Tra i convocati si rivede Dumfries dopo tre mesi, ma all’olandese difficilmente verranno concessi dei minuti.

Chivu manda in campo tutti i titolarissimi: davanti ancora Thuram-Pio Esposito

Al momento l’unico dubbio sembra essere a centrocampo, tra Mkhitaryan e Sucic con il primo – a segno in quel di Lecce – attualmente in vantaggio. Per il resto l’undici è pressoché delineato: Sommer tra i pali, in difesa Bisseck e Bastoni ai lati di Akanji; sugli esterni Luis Henrique e Dimarco, Zielinski in regia con Barella (out per squalifica al Via del Mare’) sul centro-destra.

Davanti Marcus Thuram e Pio Esposito, con Bonny che ha scarsissime possibilità di insidiare il classe 2005, una settimana fa in Norvegia autore dell’unico gol interista.

DOVE VEDERE INTER-BODO GLIMT

La sfida tra Inter e Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv. La diretta dell’incontro, arbitrato dallo spagnolo Hernandez con Del Cerro Grande al Var, potrà essere seguita anche su Interlive.it.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BODO GLIMT

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All.: Chivu

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Høgh, Hauge. All.: Knutsen