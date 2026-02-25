Atalanta
Riparte la telenovela Calhanoglu: “Un altro tentativo, verrà da noi”

“Confronto con i dirigenti dell’Inter”. In estate si può chiudere

Calhanoglu è tornato ad allenarsi in gruppo quest’oggi. Il centrocampista turco, rifattosi male con la Juve (affaticamento al quadricipite) è da considerare completamente recuperato e arruolabile da Chivu per Inter-Genoa in programma sabato sera a San Siro.

Riparte la telenovela Calhanoglu: "Un altro tentativo, verrà da noi"

L’assenza del numero 20 si è sentita soprattutto ieri sera, idem all’andata, contro il Bodo Glimt. Nonostante l’esplosione di Zielinski, il quale fin qui lo ha sempre sostituito alla grande, il classe ’94 rimane un giocatore insostituibile sotto tanti punti di vista. Pensiamo anche solo alla sua pericolosità sui calci piazzati, o nelle conclusioni dal limite dell’area…

In queste ore il nome di Calhanoglu è tornato alla ribalta soprattutto in chiave mercato, vedi le dichiarazioni rilasciate a ‘La Gazzetta dello Sport’ dal vicepresidente del Galatasaray a poche ore dal playoff di ritorno con la Juventus. Abdullah Kavukcu ha rivelato come il club giallorosso abbia riprovato ad acquistare Calhanoglu nello scorso calciomercato di gennaio.

Vicepresidente Galatasaray: “Calhanoglu? A gennaio confronto con i dirigenti dell’Inter. Sono sicuro che giocherà per noi”

C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter, ma ci è stato detto che Hakan non sarebbe partito durante il mercato invernale“. Il Galatasaray è intenzionato a tornare alla carica in estate: “Hakan è un’icona della nazionale turca e un tifoso del nostro club. Non so quando, ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi“.

Per l’Inter è un giocatore importantissimo, ma parliamo pur sempre di un 32enne con un contratto in scadenza nel 2027 (un discorso sul rinnovo sarebbe stato già abbozzato) e uno stipendio sui 6,5 milioni netti a stagione. Insomma, con una buona offerta Calhanoglu verrebbe ceduto.

