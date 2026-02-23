Inter, niente da fare per il big di Chivu: salta la sfida decisiva di Champions | VIDEO CM

Il tecnico nerazzurro non recupera un titolarissimo per il match di ritorno dei playoff con il Bode a San Siro

Slitta il rientro di un pilastro dell’Inter, chiamata a ribaltare il 3-1 maturato in Norvegia. Niente Champions per Hakan Calhanoglu, che sarà costretto a saltare il decisivo match di ritorno dei playoff contro il Bode Glimt.

Il centrocampista turco – out pure nella gara d’andata – anche oggi si sta allenando solo parzialmente in gruppo e non sarà quindi a disposizione di Chivu per l’incrocio di domani sera al ‘Meazza’ contro la formazione scandinava. Calhanoglu tornerà ad allenarsi a pieno regime con la squadra dopo l’impegno in Europa e se tutto andrà secondo le previsioni si rivedrà sabato contro il Genoa nella lista dei convocati.

Inter-Bode: Calhanoglu non recupera, Dumfries vede la convocazione

In cabina di regia sarà confermato ovviamente Zielinski, con Barella e uno tra Mkhitatryan (favorito) e Sucic ai lati del nazionale polacco.

🏆 #Inter – Vigilia della decisiva sfida di Champions contro il #Bode: rifinitura ad Appiano Gentile senza #Calhanoglu, che si allenerà solo parzialmente col gruppo. Il turco è out per domani sera. Con i compagni c’è invece #Dumfries 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/CysXOuGdcm — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 23, 2026

Nel reparto difensivo invece rientra al centro Akanji rispetto alla panchina iniziale di Lecce, mentre in avanti Chivu si affiderà nuovamente al tandem composto da Esposito e Thuram vista l’assenza di capitan Lautaro Martinez. Confermate le buone notizie per Denzel Dumfries, che anche questa mattina ad Appiano Gentile si sta allenando in gruppo. L’esterno olandese potrebbe anche essere convocato per il Bode, ma per scendere in campo bisognerà aspettare almeno l’anticipo di campionato contro il Genoa.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitartyan, Dimarco; Thuram, Esposito