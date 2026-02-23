Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, niente da fare per il big di Chivu: salta la sfida decisiva di Champions | VIDEO CM

Foto dell'autore

Il tecnico nerazzurro non recupera un titolarissimo per il match di ritorno dei playoff con il Bode a San Siro

Slitta il rientro di un pilastro dell’Inter, chiamata a ribaltare il 3-1 maturato in Norvegia. Niente Champions per Hakan Calhanoglu, che sarà costretto a saltare il decisivo match di ritorno dei playoff contro il Bode Glimt.

Chivu senza Calhanoglu contro il Bode
Chivu senza Calhanoglu contro il Bode (Ansa) – Calciomercato.it

Il centrocampista turco – out pure nella gara d’andata – anche oggi si sta allenando solo parzialmente in gruppo e non sarà quindi a disposizione di Chivu per l’incrocio di domani sera al ‘Meazza’ contro la formazione scandinava. Calhanoglu tornerà ad allenarsi a pieno regime con la squadra dopo l’impegno in Europa e se tutto andrà secondo le previsioni si rivedrà sabato contro il Genoa nella lista dei convocati.

Inter-Bode: Calhanoglu non recupera, Dumfries vede la convocazione

In cabina di regia sarà confermato ovviamente Zielinski, con Barella e uno tra Mkhitatryan (favorito) e Sucic ai lati del nazionale polacco.

Nel reparto difensivo invece rientra al centro Akanji rispetto alla panchina iniziale di Lecce, mentre in avanti Chivu si affiderà nuovamente al tandem composto da Esposito e Thuram vista l’assenza di capitan Lautaro Martinez. Confermate le buone notizie per Denzel Dumfries, che anche questa mattina ad Appiano Gentile si sta allenando in gruppo. L’esterno olandese potrebbe anche essere convocato per il Bode, ma per scendere in campo bisognerà aspettare almeno l’anticipo di campionato contro il Genoa.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitartyan, Dimarco; Thuram, Esposito

/7
929

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie