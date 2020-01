ANTALYASPOR UFFICIALE PODOLSKI / Si conclude l'avventura in Giappone per Lukas Podolski. L'attaccante tedesco, con un passato con la maglia dell'Inter, torna in Europa e in Turchia, campionato che aveva lasciato prima di trasferirsi in Asia.

Dal, il classe 1985 si era infatti trasferito al. Dopo aver disputato tre stagioni nel Sol Levante e aver vinto la Coppa dell'Imperatore 2019, il giocatore tedesco ha deciso di tornare in Europa e ha firmato un contratto con l'. E' stato proprio il club turco ad annunciare l'acquisto del calciatore, che indosserà la maglia numero 11.