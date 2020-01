Napoli-Juventus, assente un titolarissimo azzurro: torna in patria

NAPOLI ALLAN JUVENTUS / Il Napoli dovrà fare a meno anche di Allan per la sfida alla Juventus in programma domenica sera: il centrocampista brasiliano, come spiegato da Rino Gattuso dopo la vittoria con la Lazio, ha sofferto diversi problemi muscolari che lo hanno obbligato allo stop e, visto che non sarebbe stato disponibile nemmeno per il match con i bianconeri, la società ha deciso di accordargli un permesso speciale per volare in Brasile, a conoscere il suo terzo figlio, nato oggi.

Ennesima assenza importante per i partenopei, che dovranno già fare i conti con le assenze di Koulibaly e Mertens, mentre resta in dubbio Maksimovic.

