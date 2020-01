CALCIOMERCATO ROMA NZONZI RENNES / Continua il mistero intorno al futuro di Steven Nzonzi, mediano francese della Roma in prestito al Galatasaray che a gennaio dovrebbe però cambiare di nuovo aria. Come sottolineato anche da Calciomercato.it, l'ex Siviglia è alla ricerca di un progetto serio che possa rilanciarlo dopo un periodo complicato.

Dalla pista Everton mai decollata a ad, nelle scorse settimane si è parlato molto di un trasferimento in Premier, eppure l'ultima pista porterebbe in Francia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, futuro Nzonzi | Le Ultime di CM.IT

Calciomercato Roma, pista Rennes per Nzonzi

Stando a quanto riferito da 'Footmercato' il presidente del Rennes, Olivier Létang ha chiesto informazioni sulla fattibilità di un prestito di Steven Nzonzi per questo inverno. Recentemente infatti le parti hanno avuto uno scambio di informazioni con il club bretone che vorrebbe rinforzare con il giallorosso la propria mediana. Una pista quella transalpina che potrebbe aiutare anche il ragazzo a giocarsi le residue speranze di finire tra i convocati di Deschamps per i prossimi Europei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Roma, nuova pista per Nzonzi

Calciomercato Roma, Diawara ko: il sostituto può arrivare da Udine