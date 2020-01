MANCHESTER UNITED FERDINAND / Continua il momentaccio del Manchester Unted di Solskjaer che ieri sera contro il Burnley ha raccolto la terza sconfitta nella ultime quattro partite di Premier League. I 'Red Devils' non riescono proprio a trovare la quadra e ora il quarto posto è a sei lunghezze di distanza.

Un declino che ha colpito particolarmente anche i tifosi dello United che negli ultimi minuti della sfida hanno abbandonato il loro posto a sedere. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Manchester United, infortunio Rashford: si valuta il clamoroso ritorno di Tevez

Una situazione delicatissima che non è passata inosservata agli occhi dell'ex stella Rio Ferdinand che a 'BT Sport' ci è andato giù pesante: "È imbarazzante essere qui e vedere questo United. È indifendibile. I tifosi se ne andavano via dopo 85 minuti, le persone ai vertici devono vedere questo e fare dei cambiamenti, attuare un piano. I bambini nelle scuole in giro per il paese non indosseranno più le magliette del Manchester United, non vorranno venire qui per vedere questo".

